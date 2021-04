katia-ricciarelli-“rita-dalla-chiesa-dice-di-andare-a-letto-con-tutti”-e-rita-dalla-chiesa-le-risponde-in-diretta

Spread the love











Vita in diretta, qualche volta mette in imbarazzo e difficoltà il conduttore, il giornalista calabrese Alberto Matano. Perché, come in tutti i programmi che sono in diretta, accadono cose imprevedibili ed inevitabili così come imprevedibili possono essere gli ospiti che affermano qualcosa o di troppo forte o fuori luogo e il conduttore , nel caso di Vita in diretta, Alberto Matano è costretto a correre ai ripari. Questo avviene, per fortuna del conduttore, raramente ma la diretta implica anche certi inconvenienti.

Katia Ricciarelli “Io non sono come Rita Dalla Chiesa che dice di andare a letto con tutti”

Martedì 20 aprile ospite da Alberto Matano a Vita in diretta è andata Katia Ricciarelli che, raccontando di aver conosciuto Carlo di Inghilterra perché andava a vederla nei teatri, ha detto che a lui piaceva lanciare i fiori sul palco. Matano, a quel punto, le aveva chiesto se lo avesse conosciuto personalmente e se lui, qualche volta, fosse andato nel camerino a trovarla. A quel punto Katia Ricciarelli ha detto una frase che ha lasciato tutti ammutoliti : “Io non sono come Rita Dalla Chiesa che dice di essere andata a letto con tutti e poi non è vero”. A quel punto Alberto Matano, in un primo momento è rimasto senza parole ma poi ripresosi ha immediatamente voluto prendere le distanze da tale pesantissima affermazione e ha detto: “Non so cosa stai dicendo”.

Alberto Matano ospita Rita Dalla Chiesa e le chiede di salutare Katia Ricciarelli

Dopo questa incredibile affermazione da parte di Katia Ricciarelli, Alberto Matano prima ha preso le distanze e poi ha mandato la pubblicità. Al rientro Katia Ricciarelli ha detto: “Prima ho nominato carinamente Rita Dalla Chiesa. Rita io ti voglio tanto bene, ho sbagliato, sai, l’età mi ha fatto dire il tuo nome, ce l’avevo nel cuore”.

Ieri, mercoledì 21 aprile in studio da Alberto Matano c’era, tra gli altri ospiti, Rita Dalla Chiesa e ad un certo punto della trasmissione Alberto Matano ha chiesto a Rita di “salutare la Ricciarelli, che ci sta guardando”.

Rita Dalla Chiesa ha così mandato un bacio alla Ricciarelli per mezzo delle telecamere e ha detto “ti voglio bene Katia” chiarendo così di non provare alcun astio o rancore per quella frase pronunciata da Katia Ricciarelli tanto assurda quanto errata.

