isola-dei-famosi:-paul-gascoigne-torna-a-casa

Anche questa sera Paul Gascoigne non era presente in Palapa. Cosa è successo all’ex calciatore? Come mai questa assenza? Massimiliano Rosolino ha rivelato che “Gazza” ha dovuto sottoporsi a nuovi accertamenti. L’uomo, però, si è collegato in studio e ha chiarito come stanno le cose: dovrà trovare a casa!

Poco dopo l’inizio della 15esima edizione Paul Gascoigne si era infortunato durante una prova ricompensa ed era stato portato in infermeria per degli accertamenti.

Dopo qualche giorno era rientrato in gioco indossando un tutore e, come aveva spiegato Ilary, era stato esonerato da prove ricompensa ed attività varie. Addirittura all’uomo era stata fornita una brandina su cui dormire, in modo che potesse riposare in maniera più comoda.

Nonostante qualche difficoltà l’uomo era riuscito ad andare avanti nel programma ma, nella puntata di stasera, l’uomo non era presente e, come ha spiegato Massimiliano, la causa sono nuovi accertamenti a cui l’ex calciatore ha dovuto sottoporsi, l’esito dei quali è stato tutt’altro che positivo.

Leggi anche: Isola dei Famosi: chi è Paul Gascoigne? Carriera e vita privata

Paul Gascoigne: l’ex calciatore deve lasciare il gioco

Collegatosi dall’albergo in cui sta passando queste ore Paul Gascoigne ha rivelato di aver rotto il tendine della spalla e, infatti, è apparso di nuovo con il tutore al braccio.

Lui ha rassicurato tutti spiegando di stare bene ma, purtroppo, come ha spiegato la conduttrice l’ex calciatore non potrà continuare la sua avventura sull’Isola a causa delle condizioni gravi in cui è la sua spalla.

Così, dopo aver mandato in onda una clip sul suo percorso sull’Isola la conduttrice ha detto addio a Gascoigne, che a breve tornerà in Italia. Lui, un po’ per la scarsa comprensione dell’italiano, un po’ perché (come ha spiegato) di recente ha mangiato biscotti e gelato, sembra averla presa con filosofia.

“Ti aspettiamo in studio con gioia e amore!

ha detto Iva Zanicchi.

“Ci dispiace moltissimo!”

ha aggiunto Ilary, che non vede l’ora che l’uomo arrivi in studio.