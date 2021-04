Spread the love











Ignazio Moser bloccato in aeroporto in Messico non entrerà all’Isola dei Famosi il prossimo lunedì. Ecco cos’è successo al fidanzato di Cecilia Rodriguez. Brutte notizie per i fan dell’Isola dei Famosi. Dopo il ritiro a sorpresa di Elisa Isoari e Brando Giorgi un nuovo concorrente potrebbe ritardare il suo ingresso nel reality di canale cinque. […]

L’articolo Isola Dei Famosi, Ignazio Moser bloccato in Messico: ecco cosa è successo proviene da Leggilo.org.

