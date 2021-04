Isola dei famosi: Chi verrà eliminato? I sondaggi

Spread the love

La puntata di questa sera dell’Isola dei famosi, prevista per le 21:45 su Canale 5, non andrà in diretta, questo a causa dei problemi logistici riscontrati con Supervivientes. I sondaggi sull’eliminato di stasera hanno decretato una classifica che, la maggior parte delle volte, si è rivelata veritiera. Scopriamo insieme chi è la più amata tra Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile.

Le Valchirie, il gruppo di donne formato da Vera Gemma, Miryea Stabile, Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti si è autoproclamato così, ispirandosi alle mitologiche creature musicate anche da Richard Wagner.

Peccato che il gruppo abbia subito compreso la potenza di questo gruppo e le stia pian piano smembrando; al televoto infatti vi sono proprio le tre rimaste in gioco tra i “titolari”, mentre Beatrice è su Playa Imboscada, la nuova isola per la seconda possibilità appena “inaugurata”.

I sondaggi, lanciati da diversi forum e portali di informazione, hanno parlato chiaro e per l’eliminato di questa sera le percentuali sono abbastanza disastrose.

Leggi anche: GF Vip, i sondaggi: chi sarà eliminato tra Tommy e Andrea?

Vera Gemma sarà l’eliminata di questa sera?

Vera Gemma, prima amica di Awed, poi nemica del gruppo, successivamente leader delle Amazzoni e infine Valchiria, il suo personaggio è decisamente uno di quelli più complicati di questa “narrazione”.

Secondo i sondaggi, questa volta “in positivo”, ossia un televoto che tende a salvare e non eliminare, lei sarebbe la meno preferita del trio, con a malapena un 24% di preferenze.

Svetta in cima ai sondaggi, come la più amata e quindi la probabile vincitrice di questa lotta per la sopravvivenza, Fariba con il 41%, seguita di poco dalla pupa con un 37%.

Il televoto cambia molto le carte in tavola, soprattutto quando non è certo che un concorrente come Vera, che ha già avuto la sua seconda opportunità, possa averne una terza. Infatti quando la richiesta è su chi salvare, i meccanismi cambiano.

Per sapere se i pronostici del web sono giusti, attenderemo le 21:45 su canale 5.