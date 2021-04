IO APRO. LA DISOBBEDIENZA NON È UN REATO PENALE

Sono pronti a riaprire i circa 1800 esercizi che hanno aderito alla lotta di Io Apro. Dal 26 aprile si riparte, senza green pass, senza coprifuoco, senza zone colorate e senza discriminazioni tra ristoratori che hanno spazi esterni e quelli che non ce l’hanno.

Non solo ristoratori: ma anche bar, palestre, parrucchieri, centri estetici tutti quei lavoratori e imprenditori che da un anno a questa parte sono vittime silenziose delle scelte governative.

Non c’è politica, non ci sono sponsor: solo uomini e donne che non hanno più nulla da perdere. Anche perché di perdite ne hanno già avute abbastanza. Le aperture promesse dal Governo Draghi non sono sufficienti e neanche i ristori fin qui erogati. Dati alla mano, il provocatorio esecutivo costituito da Io Apro, dimostra che in questi mesi di chiusure forzose di alcune categorie non c’è stato alcun calo significativo della curva dei contagi. Segno, questo, che il Coronavirus non siede ai tavoli distanziati di un ristorante.

“Non siamo qui per aprire un tavolo o qualcosa di simile. Siamo qui per comunicare al Governo, così come abbiamo fatto a Bruxelles e al Senato la nostra intenzione di riaprire”, ha dichiarato ai microfoni di Byoblu Umberto Carriera.

A preoccupare di più i cittadini che decideranno di aderire alla disobbedienza civile sono le sanzioni, che comprendono la multa di 400 euro fino ad arrivare, nei casi peggiori, alla revoca della licenza. Ma il pool di avvocati che sostengono la causa di Io Apro è stato chiaro: si va nel penale solo se si rimuovono i sigilli apposti dall’autorità giudiziaria. La disobbedienza non è reato penale.

