il-re-della-casa-secondo-reflex

Il divano è il pezzo più importante di ogni living, perché interpreta la quintessenza del design del mobile italiano. La sua imponenza, il suo magnetismo e il suo potere di seduzione non hanno rivali. Più che semplice seduta, rappresenta l’angolo irrinunciabile del comfort, l’isola sociale della casa, l’espressione più alta dell’artigianalità e della capacità industriale di chi lo produce. La sua scelta è in grado di orientare gli altri componenti dell’arredo, come fossero satelliti a esso strettamente collegati. Da elemento di rappresentanza è diventato oggetto, soprattutto nel recente periodo, di ricerca tipologica nei materiali, nella componibilità e nei modi di utilizzo. Il nuovo scatto evolutivo provocato dai tempi che stiamo vivendo, responsabili di un abbattimento delle pareti un tempo invalicabili fra gli spazi, ha reso il divano oggi più che mai rifugio nel rifugio, punto fermo in un mondo agitato, dove ritrovare la dimensione più personale e intima, pur restando in contatto con l’esterno.

La modularità è un tema ricorrente nella progettazione del divano contemporaneo, perché mette l’uomo al centro come soggetto attivo nella composizione del proprio spazio e consente un processo di integrazione basato sulle nostre nuove esigenze. Stratum sofa di Reflex Angelo, disegnato da Pininfarina, rappresenta un nuovo concetto di divano. Forte dei suoi 40 anni di esperienza nel settore, Reflex progetta e produce complementi d’arredo con grande attenzione ai materiali, al design e alle richieste di personalizzazione estetica e di dimensioni. Pur avendo le dimensioni di un moderno gruppo industriale, l’azienda ha mantenuto un approccio bespoke, dove il cliente può scegliere tra una vasta gamma di finiture e di essenze.

Per Reflex Angelo, il binomio perfetto del design è rappresentato da due concetti: contemporaneo e sartoriale. Alto artigianato italiano, qualità di pensiero, sensibilità per le ultime tendenze, maniacalità nella cura del dettaglio e capacità manuale tipica della più ricercata “ebanisteria”, sono la miscela che l’azienda ha saputo tradurre in nuove interpretazioni sempre attuali.

Anche Stratum sofa risponde a queste caratteristiche. Pininfarina Home Design ha realizzato una soluzione dal carattere unico, essenziale e distintivo, che consente alla progettazione dello spazio di armonizzarsi con la personalità degli arredi. L’aspetto unico e distintivo di Stratum è la composizione di diversi livelli che offre due diverse profondità di seduta garantendo così comfort e versatilità di utilizzo, come un’esperienza nella quale estetica e funzione si integrano perfettamente. Giocare su differenti livelli di profondità di schienale permette di avere una parte di divano relax, quindi schienale più basso e seduta più profonda e una parte più conviviale, con una seduta più accorciata e uno schienale più alto. L’utilizzo di materiali diversi (pelle e tessuto) valorizza la stratigrafia e, al tempo stesso, dona un carattere unico e distintivo.

Modulare, raffinato e anticonvenzionale, Stratum Sofa mostra linee dinamiche e sensuali che trasmettono un grande senso di leggerezza e forme dinamiche che evolvendo nello spazio danno vita a nuove funzioni: il risultato è di grande impatto, perché la casa acquista ulteriore personalità e il design mostra anche il suo lato più ardito. Mettendo al centro un divano dal lignaggio indiscutibilmente regale.