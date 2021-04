Gerry Scotti si commuove in diretta: l’aneddoto – VIDEO

Spread the love

Lacrime di commozione per Gerry Scotti in diretta TV, sebbene il conduttore sia molto sensibile, questa volta è stato colpito al cuore

Durante la puntata di oggi del daytime di Amici 20, Gerry Scotti è stato chiamato ad ascoltare e dare un proprio giudizio sui cantanti di quest’edizione del talent show. Sangiovanni, Deddy, Raffaele, Aka7even e Tancredi hanno cantando i nuovi inediti in studio con il conduttore in collegamento via Skype da casa.

Esattamente come accaduto per i ballerini con Raimondo Todaro, anche il grande amico di Maria De Filippi è stato coinvolto a dare un proprio giudizio ai cantanti di quest’anno. Durante l’esibizione di Tancredi, tuttavia, Gerry Scotti si è commosso e non ha potuto fare a meno di mostrare le sue lacrime ai ragazzi.

Amici 20, l’esibizione che ha commosso Gerry Scotti

non gerry scotti che si commuove per la canzone di tancredi #Amici20 pic.twitter.com/whvDwOohYu — ✨distanziamento globale✨ aka tancredi giulia (@tancrediakastan) April 21, 2021

Prima dell’esibizione, il cantante di Amici 20 ha avuto occasione di conversare con Gerry Scotti: “Da quando faccio queste gare ho sempre voluto cantare una canzone per te. Stavo aspettando questo momento, sono un po’ emozionato. Mi capitava di guardare i tuoi programmi, mi è sempre piaciuto il fatto che ti emozionassi tanto. Mi ha sempre trasmesso tenerezza. E poi mi diverti proprio come persona”. Tancredi, quando ha saputo che dall’altra parte dello schermo inizialmente nero c’era l’amato conduttore, è impazzito dalla gioia.

Un mix di emozioni che hanno portato il conduttore dal cuore d’oro ad emozionarsi in seguito all’inedito del giovane cantante di Amici. Tutti i ragazzi, comunque, hanno reagito con tantissimo entusiasmo di fronte ad un giudice come lui.