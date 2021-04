freebuds-4i-di-huawei,-auricolari-che-sanno-come-sorprendere

Siete alla ricerca di auricolari con un ottimo rapporto prezzo qualità? Bene, i nuovi FreeBuds 4i di Huawei potrebbero fare al caso vostro. Gi elementi che possono scatenare la vostra curiosità sono quattro: batterie di lunga durata, una buona qualità d’ascolto, un sistema di cancellazione attiva del rumore e, cosa che in fin dei conti ha un suo più che notevole peso, il design, perché gli auricolari senza fili sono assai visibili e quindi se sono belli è decisamente meglio.

Partiamo dalla durata: molto spesso l’autonomia che viene dichiarata dai fabbricanti si avvicina poco a quella reale, ed è certo che questa cambia a seconda delle condizioni di ascolto, dei modi di utilizzo, delle abitudini dei singoli ascoltatori, ma in questo caso dobbiamo ammettere che le dieci ore promesse di ascolto continuo sono sostanzialmente vere. Nei due tentativi fatti, in entrambi i casi gli auricolari sono quasi arrivati alle dieci ore complete, anzi in un caso ci sono arrivate davvero. Il che, se si aggiunge una ricarica rapida che funziona molto bene e consente quindi di recuperare in una decina di minuti abbastanza carica per andare avanti ancora una buona mezz’ora, significa che persino un vero “heavy user” può trovare soddisfazione, e che un utente medio ha a disposizione almeno due giorni prima che gli auricolari mollino il colpo e vi lascino in silenzio, usando la ricarica della custodia. La quale, peraltro, si ricarica completamente in un paio di ore via USB-C.

Si, ma la musica come si sente? Più che bene, considerando che stiamo parlando di auricolari per l’uso quotidiano, che devono avere quindi una buona risoluzione audio per le telefonate e non causare fastidi all’ascolto prolungato di musica. Non sono auricolari hi-fi, insomma, per i servizi musicali in alta definizione c’è decisamente bisogno di meglio, ma per la nostra dose di streaming quotidiano vanno più che bene, con una buona definizione del suono, qualche carenza sui bassi, ma un più che discreto equilibrio sonoro. Che viene esaltato comunque da una funzione di cancellazione attiva del rumore che funziona assai bene, sfruttando l’insieme di tre soluzioni (doppio microfono, beamforming che concentra il segnale wi-fi e algoritmo), limitando in maniera sostanziale i rumori provenienti dall’esterno. La funzione si attiva con un tocco prolungato sulle aste degli auricolari e può essere, quindi, disattivata quando c’è bisogno di non essere completamente isolati dal mondo.