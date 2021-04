earth-day,-flash-mob-di-legambiente-a-vaprio-d’adda.

In un luogo simbolo del proliferare degli insediamenti industriali, il progetto del nuovo enorme magazzino Lidl a Vaprio d’Adda, Legambiente Lombardia, il Circolo Legambiente Adda Martesana e il Comitato locale Vaprio d’Adda danno appuntamento per un flash mob di protesta contro la cementificazione del terreno, in difesa del suolo. Nella Giornata Mondiale della Terra, che ha universalmente l’obiettivo di sensibilizzare sull’impatto delle attività umane sugli equilibri degli ecosistemi e promuovere azioni di tutela ambientale, l’associazione si mobilita con un’azione pubblica per mantenere alta l’attenzione su un problema diffuso in tutta la regione: territori letteralmente fagocitati dal cemento, soffocati da capannoni e solcati da migliaia di automezzi pesanti.

Approfondiranno il tema:

Damiano Di Simine, coordinatore scientifico di Legambiente Lombardia

Giuseppe Moretti, Legambiente Adda Martesana