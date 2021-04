buongiorno,-mamma-prossima-puntata:-quando-in-onda

Buongiorno, Mamma prossima puntata, quando va in onda?

Un segreto sepolto nel passato e alcune sfide da superare: su Canale 5 è arrivato un nuovo dramma familiare. Ti stai chiedendo quando andrà in onda la prossima puntata di Buongiorno, Mamma? Scopriamolo subito. Nella serie televisiva, ideata da Elena Bucaccio, recitano Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Insieme a loro troviamo alcuni giovanissimi attori.

La prossima puntata di Buongiorno, Mamma andrà in onda mercoledì su Canale 5. Gli appuntamenti sono in totale 6: l’ultima puntata andrà in onda mercoledì 26 maggio 2021.

Buongiorno, Mamma, quando le prossime puntate su Canale 5?

Guido (Raoul Bova) e Maria Chiara Giannetta (Anna) In Buongiorno, Mamma. Credits: Ufficio Stampa Mediaset

continua a leggere dopo la pubblicità

Abbiamo scoperto quando andrà in onda la prossima puntata di Buongiorno, Mamma. Gli episodi successivi arriveranno ogni mercoledì, fino al 26 maggio 2021. Ecco la programmazione completa della fiction:

Prima puntata – mercoledì 21 marzo 2021;

– mercoledì 21 marzo 2021; Seconda puntata – mercoledì 28 marzo 2021;

– mercoledì 28 marzo 2021; Terza puntata – mercoledì 5 maggio 2021;

– mercoledì 5 maggio 2021; Quarta puntata – mercoledì 12 maggio 2021;

– mercoledì 12 maggio 2021; Quinta puntata – mercoledì 19 maggio 2021;

– mercoledì 19 maggio 2021; Sesta puntata – mercoledì 26 maggio 2021.

ATTENZIONE: la programmazione di Buongiorno, Mamma su Canale 5 è soggetta a variazioni.

La fiction è disponibile in streaming su Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Gli episodi raccontano la storia di Anna Della Rosa e Guido Borghi. Questa coppia – con quattro figli – vive in una bella casa sul lago. L’arrivo di Agata – una donna che sta cercando la madre scomparsa – fa riemergere un segreto. Il pubblico ha inoltre l’opportunità di scoprire le sfide che i figli di Guido e Anna sono costretti ad affrontare: