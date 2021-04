avanti-un-altro:-miss-claudia-all’isola-dei-famosi?

Spread the love

In un’intervista esclusiva a “SuperguidaTv” Miss Claudia che guida il Salottino, ovvero Claudia Ruggeri, ha rivelato che lo scorso anno le era stato proposto di partecipare all’”Isola dei Famosi”. Che cosa è successo in seguito? La showgirl sarà in una delle prossime edizioni del reality?

“Avanti un altro!” si sta confermando un grande successo.

Sia la versione preserale, dal lunedì al sabato dalle 18.45 alle 20, sia quella della domenica dalle 21.20 alle 00.30 circa condotte da Paolo Bonolis con Luca Laurenti stanno ottenendo ottimi riscontri negli ascolti.

A capitanare il mitico Salottino, con i suoi personaggi simpatici e pazzerelli, è Miss Claudia.

Claudia Ruggeri, classe 1983, è stata intervistata di recente in esclusiva da “SuperguidaTv”.

Avanti un altro: Miss Claudia, studi, carriera, vita privata

Leggi anche: Avanti un altro: chi è Miss Claudia?

A “SuperguidaTv” Miss Claudia ha rivelato che le era stato proposto di partecipare l’anno scorso all’“Isola dei Famosi”. Poi però è scoppiata la pandemia.

Alla showgirl sarebbe piaciuto fare questa esperienza perché sono quelle opportunità che capitano una volta nella vita. Ma mai dire mai.

Nel frattempo Claudia si è iscritta all’Università alla Facoltà di Psicologia. È un percorso che la Ruggeri sta condividendo con una sua nota collega, Laura Cremaschi, La Regina del Web, della quale è molto amica.

Miss Claudia ha spiegato che le mancava il coraggio per fare il salto da sola e Laura le ha dato una mano a mettere in pratica questa decisione. Era qualcosa che le frullava per la testa da un po’ di tempo. Ora dietro le quinte tra una pausa e l’altra studiano insieme.

Dal 2016 Claudia Ruggeri è moglie di Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli, a capo della società di casting e produzioni Sdl 2005 e sposata con Bonolis.

Claudia e Marco si sono conosciuti dietro le quinte di “Domenica In”, nel 2004, quando la ragazza aveva 19 anni ed era alle prese con le prime esperienze televisive.

Claudia Ruggeri, cognata dei Bruganelli-Bonolis, ha poi conquistato il pubblico di Canale 5 presentando e coordinando gli stravaganti personaggi del Salottino (inizialmente chiamato Minimondo).