asus-rog-flow-x13,-la-sostenibile-leggerezza-per-i-videogiocatori

I videogiocatori possono esultare: Asus, nella sua linea di computer ROG, acronimo di “Republic of gamers”, ha aggiunto un nuovo, interessantissimo prodotto, l’Asus ROG Flow X13, un pc ultrasottile, da 13 pollici, che ha un peso di soltanto 1.3 chili ed uno spessore di 15.8 millimetri. Una macchina, quindi, davvero portatile, che aggiunge a peso e sottigliezza anche un design modernista molto accattivante, ma allo stesso tempo sufficientemente “serio” per far mostra di se in un posto di lavoro, arricchito da linee a rilievo sulla superficie in lega di magnesio con finitura sabbiata che consentono una buona presa e pochi rischi di scivolamento quando lo si tiene nelle mani.