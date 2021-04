temptation-island:-anna-ascione-e-giuseppe-ancora-insieme?

Anna Ascione è una delle concorrenti di Temptation Island che ha avuto maggiori problemi con il suo ex ragazzo e, più in generale, con l’amore. In queste ore i suoi amati followers hanno notato un allontanamento con il suo nuovo ragazzo Giuseppe Annunziata ed hanno chiesto alla modella che cosa fosse successo. Per fortuna nulla di grave, ma scopriamo insieme che cosa ha detto Anna su Instagram.

Anna Ascione è una delle concorrenti più seguite dopo la sua partecipazione a Temptation Island nel 2020; il suo rapporto con Gennaro Mauro, ottico napoletano con il quale si era presentata nel reality delle tentazioni, è finito nel peggiore dei modi.

Dopo una dura separazione, con tanto di una presunta diffida da parte di Anna che vietava a Gennaro di parlare di lei, la giovane napoletana ha ritrovato l’amore in un fotografo campano, Giuseppe Annunziata.

Dopo una lungo periodo sulla scia dell’infatuazione e dell’amore dei primi mesi, la coppia ha avuto diversi problemi nelle ultime settimane, problemi che i followers di Anna hanno captato.

Leggi anche: Temptation Island, Anna Ascione svela la verità su Gennaro

In recenti stories di Instagram, Anna ne ha parlato, specificando il suo punto di vista e come stanno le cose tra lei e Giuseppe.

Anna Ascione parla della sua relazione con Giuseppe

Anna è una ragazza molto viscerale e sincera, che vive le sue emozioni in maniera molto forte e reale. Dopo un piccolo allontanamento con il suo Giuseppe, per fortuna, le cose sono tornate alla normalità.

Ad un follower che le chiede cosa sia successo tra lei e il fotografo, Anna ha risposto:

“Niente, un periodo in cui ci siamo visti di meno, un po’ di tensione, tutto qua. Un periodo un po’ no, come capita a tutte le coppie normali d’altronde! Non è che siamo sempre tutti quanti felicissimi dalla mattina alla sera!”

Per fortuna nulla di grave e, come dichiarato in un’altra storia sul profilo Instagram, la coppia ha trascorso l’intero weekend passato insieme, in modo da recuperare il tempo perso.