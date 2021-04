serie-tv-finite-nel-2001-che-sono-concluse-da-20-anni-nel-2021

Le serie tv finite nel 2001 che compiono 20 anni

Sai che ci sono serie tv che ti ricorderai per sempre, anche se sono finite ormai da 10 anni? Alcune di loro, infatti, sono entrate nell'immaginario comune delle persone ed è davvero difficile dimenticarle! Ecco quindi di seguito un elenco con le migliori serie tv che nel 2021 compiono 10 anni dalla loro conclusione, ma che sono ancora attuali e vale sempre la pena rivedere!

Baywatch

Baywatch Credits NBC e Spike

La serie tv Baywatch è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 1989 al 2001. Ispirata al lavoro dei Los Angeles County Lifeguards, la serie è ricordata principalmente per i due attori di spicco David Hasselhoff e Pamela Anderson. Ogni episodio ha come tema principale il salvataggio di uno o più personaggi, oltre che a storie di vita quotidiana, che comprendono anche problemi adolescenziali e degli adulti e molte tematiche sociali. I bagnini protagonisti si allenano al centro di addestramento “Baywatch Hawaii Lifeguard Training Center”, sede della squadra di salvataggio “Baywatch Hawaii”.

Xena Principessa Guerriera

Xena e Olimpia © Syndication

Una delle serie tv sicuramente più amate degli anni ’90 è Xena – Principessa Guerriera. Prodotta dal 1995 al 2001, è nata come spin-off della serie Hercules. La serie è ambientata nell’antica Grecia e racconta le gesta di Xena, prima antagonista e poi alleata di Hercules, in viaggio per redimersi dai peccati commessi in passato. Sulla sua strada incontra Olimpia, giovane donna che decide di accompagnarla e che diventerà nel corso della serie, la sua amica più cara.

Un detective in corsia

Detective in corsia, credits: CBS

Un detective in corsia è una serie televisiva statunitense andata in onda dal 1993 al 2001. Ambientata principalmente al Community General Hospital, la vicenda ha come protagonisti il dottor Mark Sloan, un medico, e suo figlio Steve, un detective. Entrambi si impegnano a risolvere i diversi casi di omicidio. Ad aiutarli ci sono i vari colleghi di Mark: la patologa Amanda Bentley, il dottor Jack Stewart e il dottor Jesse Travis.

La Piovra

La Piovra © Rai

Serie televisiva italiana andata in onda dal 1984 al 2001, racconta le storie di molteplici tentacoli di criminalità organizzata. Si parla della mafia siciliana, della loggia massonica, della mafia finanziaria delle banche, alla corruzione, alla politica. Michele Placido interpreta il commissario di polizia Corrado Cattani, protagonista della saga dalla prima alla quarta miniserie (in tutto sono dieci).

Walker Texas Ranger

La serie tv Walker Texas Ranger è andata in onda dal 1993 al 2001 e non solo ha come protagonista Chuck Norris, ma è stata anche ideata dall’attore. Il personaggio principale, Cordell Walker, è un ranger aiutato nella lotta contro i criminali dal migliore amico ranger James Trivette. Con lui collabora anche Alexandra Cahill, un vice procuratore distrettuale. I temi principali trattati sono l’amicizia, l’aiuto reciproco, la lotta alla violenza e alla droga.

Nash Bridges

Nash Bridges Serie Tv. Credits: CBS

Nash Bridges è una serie tv che è andata in onda dal 1996 al 2001, mentre in Italia è andata in onda per la prima volta nel 1998. Lo show ha come protagonisti due poliziotti, Nash Bridges (che dà il nome alla serie, interpretato da Don Johnson) e Joe Dominguez (interpretato da Cheech Marin). La vicenda, che ha luogo a San Francisco, vede i due, rispettivamente ispettore/capitano e ispettore/tenente della SIU (Special Investigative Unit) della Polizia Californiana risolvere svariati casi complicati.

La Regina di Spade

Syndication / CSC (C)

La serie La regina di spade è stata trasmessa per la prima volta in Italia sul canale Italia 1. Negli Stati Uniti è stata trasmessa da Syndication dal 7 ottobre 2000 al 2 giugno 2001. Nel 1817 Tessa Alvarado, una giovane ragazza aristocratica spagnola, torna dopo la morte del padre in California e ritrova la sua casa distrutta. La città è allo sbando, il governatore abusa della sua nomina per i suoi scopi, così Tessa cerca di cambiare la situazione indossando una maschera e combattendo sotto il nome di Regina di spade.

Sei Forte Maestro

Emilio Solfrizzi In Sei Forte Maestro. Credits: Mediaset

Serie tv finite nel 2001. Altra serie tv della nostra infanzia, andata in onda dal 2000 al 2001 è Sei Forte Maestro, con protagonista Emilio Solfrizzi. L’attore interpreta Emilio, maestro milanese che torna nella sua città natale, Terni, come supplente in una scuola elementare. L’uomo lega subito con i colleghi e gli alunni, tanto da aiutarli in ogni piccolo problema o difficoltà. A dargli una mano Barbara, collega e vicina di casa, nonché storica fidanzata del preside, vecchio amico di Emilio.

Star Trek Voyager

Star Trek Voyager Serie Tv. Credits: UPN

Star Trek Voyager è la quarta serie tv ambientata nell’universo di Star Trek ed è andata in onda dal 1995 al 2001. Al centro della vicenda il gruppo guidato dal capitano Kathryn Janeway a bordo dell’astronave della Federazione USS Voyager, inviato in missione per catturare un gruppo di ribelli, i quali non riconoscono i trattati di pace stabiliti con la Federazione.

Popular

Popular Serie Tv. Credits: The WB

Serie tv ideata da Ryan Murphy, è andata in onda dal 1999 al 2001. Protagoniste sono due studentesse liceali, Brooke e Sam, diversissime tra loro (una è la ragazza più popolare della scuola, l’altra è sempre presa di mira) che si trovano a dover convivere in seguito al matrimonio del padre di Brooke e la madre di Sam. Inizialmente in continua lotta, scoprono di avere in realtà molto in comune. L’unico problema saranno i rispettivi amici, anche loro facenti parte di due gruppi in competizione.

Moesha

Brandy Norwood In Moesha Serie Tv. Credits: UPN

Moesha è una serie tv andata in onda dal 1996 al 2001. Protagonista è la famiglia Mitchell, alle prese con la vita quotidiana. Frank, padre vedovo, lavora in una concessionaria di automobili e ha sposato in seconde nozze la preside della scuola si una delle figlie, Moesha appunto. La ragazza non prende benissimo la notizia.

Il famoso Jett Jackson

Lee Thompson Young E Beyoncé Ne Il Famoso Jett Jackson. Credits: Disney Channel

Il Famoso Jett Jackson è una serie tv andata in onda dal 1998 al 2001. Protagonista è Jett Jackson (interpretato da Lee Thompson Young), un agente segreto di una serie tv intitolata “Silverstone“, che vive e recita a Wilsted, nel North Carolina, dove suo padre è lo sceriffo della città.