russia,-l’ambasciatore-statunitense-torna-a-washington-“per-consultazioni”

Un passo indietro e uno avanti. In un crescendo di tensioni tra Russia e Usa, l’ambasciatore statunitense a Mosca John Sullivan ha annunciato che rientrerà in patria “per consultazioni”, dopo che il Cremlino gli aveva “consigliato” di tornare in America, come risposta alle nuove sanzioni decise dall’amministrazione Biden.

Mentre in un segno d’apertura al dialogo, il presidente russo Vladimir Putin ha accettato l’invito del leader della Casa Bianca Joe Biden a intervenire domani al summit virtuale sul clima.