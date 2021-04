prescrizione-per-fasi,-ecco-l’idea-del-pd.-fi:-«serve-un’alta-mediazione-di-cartabia»

Spread the love











DDL PENALE, GLI EMENDAMENTI. Slitta a martedì il termine (che scadeva domani) per le proposte di modifica alla riforma del processo, da depositare in commissione Giustizia alla Camera. Il capogruppo dem Bazoli: «Siamo al lavoro su uno schema di sanzioni processuali che, in caso di durata eccessiva del singolo stadio di un giudizio, possono consistere anche nella decadenza dell’azione penale». Il capo della delegazione azzurra Zanettin: «Dal fine processo mai non si può prescindere»

