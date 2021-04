plastic-free,-anche,-a-bra:-con-la-referente-gisela-rodriguez-(guarda-l’intervista)

Gisela Rodriguez, originaria dell’Argentina, è la referente di Plastic Free per la città di Bra. Plastic Free: associazione di volontariato senza scopo di lucro con l’obiettivo di aumentare la percezione nelle persone sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare quella monouso. Questa mattina l’abbiamo incontrata nella città della Zizzola, per farci raccontare della giornata di raccolta di domenica 18 aprile scorso (evento a Santa Vittoria d’Alba ndr) e di questa realtà molto lanciata e molto apprezzata. Giornata di raccolta dai grandi numeri, quella del 18/4: 170.508 chilogrammi di rifiuti rimossi dall’ambiente, in un solo giorno e grazie ai 140 appuntamenti confermati in tutt’Italia ed agli oltre 15.300 partecipanti. Prossima giornata di raccolta, il 23 maggio 2021. Intanto, in cantiere c’è una giornata tutta braidese.