Spread the love











Meghan Markle non presenzierà al funerale del nonno di Harry. Ecco cosa pensa la Regina Elisabetta della sua assenza. E’ ufficiale Meghan Markle non parteciperà ai funerali di Filippo di Edimburgo. La bella attrice ha salutato il marito, partito per Londra la scorsa domenica, rimanendo a Los Angeles in compagnia del figlioletto Archie. Le condizioni […]

L’articolo Meghan: cosa pensa la regina della sua assenza ai funerali di Filippo proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...