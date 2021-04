luce-e-gas,-arrivano-gli-aumenti-ad-aprile-2021:-ecco-i-trucchi-per-risparmiare

Ad Aprile sono arrivati nuovi aumenti per luce e gas. Ecco alcuni trucchi per risparmiare sulla bolletta.

Contatore della luce – Getty Images

In questo delicato momento di profonda crisi economica gli italiani sono in difficoltà per tutte le spese di luce e gas in arrivo. Ad aggravare la situazione, ci ha pensato ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha deciso di aumentare le bollette ad Aprile 2021.

Una vera e propria tegola sui cittadini, alcuni dei quali, a causa delle chiusure dovute ai decreti, sono stati costretti a chiudere le loro attività per oltre un mese, senza avere nessuna fonte di sostentamento.

Come risparmiare sulle bollette di luce e gas

Una bolletta luce, gas e tlc di Enegan (Web Source)

L’aumento previsto da ARERA per Aprile è pari al 3.8% per l’energia elettrica e del 3.9 per il gas. Tuttavia, chi ha un contratto con fornitori del mercato libero avrà modo di risparmiare rispetto agli utenti che hanno stipulato contratti con enti del mercato tutelato.

Il portale Sos Tariffe che permette la comparazione delle offerte di luce, gas e internet, assicurazioni, telefonia mobile, internet mobile, TV e prestiti, ha condotto una indagine prendendo in considerazione tre profili di consumo (single, coppia e famiglia). Per tutti i profili ad una crescita della spesa corrisponde anche un aumento del risparmio. In generale, si è notato la seguente tendenza nel mercato libero: più aumentano i consumi, maggiore sarà la convenienza.

Risparmio sulle bollette di luce e gas: il metodo

Una bolletta del gas da pagare (Web Source)

Per prima cosa bisogna comparare le offerte del mercato libero online. In questo modo sarà possibile capire anche a quanto ammonta il risparmio. L’unico dato da inserire è il consumo annuo di luce e gas che si ottiene dalle bollette dei precedenti anni. In aggiunta, il mercato libero permette di bloccare la clausola del prezzo bloccato per dodici o ventiquattro mesi. Questo blocco del prezzo permetterà una copertura da eventuali rincari durante il corso dell’anno.

La scelta migliore da fare per risparmiare sulle bollette di luce e gas è, quindi, attivare un’offerta nel mercato libero. Si procede con la sottoscrizione online direttamente dal sito del fornitore, senza l’intercessione di intermediari, che comporta un costo aggiuntivo. Le informazioni da inserire sono: dati personali, informazioni inerenti alla fornitura (ossia i codici presenti sulla bolletta), il codice IBAN, il numero di telefono e un indirizzo email. Il processo di attivazione richiederà alcune settimane, durante le quali il nuovo cliente potrà continuare a usufruire di energia elettrice e gas in attesa del cambio.