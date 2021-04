Isola dei famosi, Drusilla Gucci si è fidanzata?

Spread the love

Drusilla Gucci è stata una delle naufraghe più amate di questa 15esima edizione dell’isola dei famosi; la sua eliminazione, tanto desiderata dalla stessa Drusilla, è arrivata dopo quasi un mese in Honduras, dove la giovane si è fatta conoscere e apprezzare per il suo personaggio. Nelle ultime ore è comparso sul suo profilo Instagram una storia che farebbe presagire ad un’infatuazione per la piccola di casa Gucci.

Drusilla Gucci è una delle concorrenti rivelazione di questa ultima edizione dell’Isola dei famosi; partita come una del gruppo dei Rafinados, Drusilla è diventata nel giro di poche settimane, un vero e proprio mito del web.

Il suo personaggio, a metà tra il pessimismo cosmico leopardiano e l’atteggiamento di una piccola ragazza dark dei primi anni 2000, è diventato talmente apprezzato da superare indenne ben 3 nomination, salvo poi essere eliminata contro Awed dopo aver fatto presente più volte di non essere più in grado di proseguire.

Drusilla Gucci parla di una “Crush”

Tornata alla vita di tutti i giorni nella sua splendida Firenze, Drusilla ha cominciato ad avere un ottimo seguito sui social, proprio grazie a quell’esperienza che ha voluto portare a termine lei stessa.

Nelle ultime ore, tra una riflessione sull’origine dei tulipani ed un video della sua esperienza all’Isola, è sbucata fuori una storia molto particolare. Drusilla ha parlato infatti di una crush, ossia un termine anglofono che tra i giovani indica un’infatuazione.

“Buongiorno con questa piccola riflessione, molto profonda. Ma se io avessi una crush, no, ora che ho tutte queste visualizzazioni, come faccio a vedere se visualizza le mie storie? Così, tanto per dire”

Gestire la popolarità non è facile, figuriamoci quando una giovane che ha vissuto tutta la sua vita sui social, così come le dinamiche dell’innamoramento, si ritrova ad avere quasi 60mila seguaci. (Prima del suo ingresso erano a mala pena 20mila).

Questo è un chiaro messaggio verso la nuova fiamma di Drusilla che, a quanto pare, non è così “morta” come pensava Tommaso Zorzi e, come dichiarato da mamma Stefania, la piccola Dru è molto desiderata dagli uomini.

Una rivelazione sia dentro che fuori l’Isola! A breve infatti potremmo rivederla anche in studio, a commentare insieme agli opinionisti le avventure degli ex colleghi.

