isola-dei-famosi,-arrivano-nuovi-naufraghi:-nomi-clamorosi

Isola dei Famosi, arrivano nuovi naufraghi in Honduras: nomi clamorosi che andranno a fare compagnia ai sopravvissuti delle prime settimane



Un nuovo concorrente pronto a lasciare il reality dei naufraghi (via Screenshot)

C’è grande attesa per la prossima puntata in prima serata dell’Isola dei Famosi ed è dettata due due ragioni. La prima è scoprire chi sarà eliminato tra Vera Gemma, Mireya Stabile e Fariba Tehrani. Ma la seconda è rappresentata dai nuovi concorrenti che entreranno in gioco.

Secondo le anticipazioni di TvBlog ci saranno ben quattro nuovi ingressi: Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Manuela Ferrara, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia. Ma non è tutto perché lunedì prossimo, 26 aprile, toccherà al più atteso. In Honduras infatti è in arrivo. anche Ignazio Moser.

Ilary Blasi e Tommaso Zorzi (@Twitter)

Isola dei Famosi 2021, chi sono i nuovi concorrenti che stanno per sbarcare in Honduras?

Ma chi sono i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021? Rosaria Cannavò, 37enne siciliana, ha partecipato a diverse trasmissioni di successo, è stata meteorina a SkyTg24 e nel passato è stata anche fidanzata con Christian Panucci e Antonio Cassano.

Ludovico Vacchelli invece è un modello e attore, famoso per le sue sfilate ma anche per le partecipazioni a spot celebri come quello di una nota birra italiana. E poi Manuela Ferrara, formosa modella e influencer che ha avuto una storia con Gonzalo Higuain, e l’attrice torinese Emanuela Tittocchia.

(Instagram)

Ma il concorrente decisamente più atteso è Ignazio Moser. Il compagno di Cecilia Rodriguez è pronto già da un paio di settimane ma finora era stato bloccato, secondo i rumors, proprio dalla fidanzata che non era d’accordo sul fatto di lasciarlo partire. Solo pretattica? Di sicuro con il suo nome gli ascolti sono destinati a crescere.