imparare-a-lavorare-la-ceramica-con-un-laboratorio-online

Esprimere se stessi, utilizzare le proprie mani per creare un oggetto concreto, da utilizzare nella vita di tutti i giorni e sfogare lo stress accumulato durante la giornata nell’atto creativo: lavorare la ceramica ha molti effetti positivi sulla mente e sul benessere personale. The Maptique offre la possibilità di seguire un workshop dedicato a questa tecnica: il 29 aprile sul sito di The Maptique sarà possibile seguire un Laboratorio creativo tenuto dalla Designer di interni e ceramista, Arianna De Luca e creare la propria tazzina da caffè direttamente a casa.

Alcune opere realizzate da Arianna De Luca

Il workshop creativo è realizzato in collaborazione con Mediteránea, il marketplace online di arredamento e lifestyle nato per promuovere uno stile di vita mediterraneo attraverso un’attenta selezione di prodotti fatti a mano dai paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Una tazza acquistabile sul sito di Mediterranea

Arianna De Luca ha lavorato in Italia, Regno Unito e Sud America, e dal 2017 ha iniziato a modellare la ceramica, con lo scopo di realizzare pezzi su misura per i suoi progetti di interni. Ogni creazione esprime la sua passione per la tecnica artigianale e per gli elementi della cultura mediterranea, in una costante ricerca di autenticità. Il suo lavoro si ispira al design italiano degli anni ’80, e ai colori e ai temi della ceramica di Vietri.

Arianna De Luca

Il lab si terrà il 29 aprile dalle 18.30 alle 20.00 al costo di 40 euro. I partecipanti riceveranno al momento dell’iscrizione tutto il necessario per realizzare la propria tazzina da caffè. Sarà possibile prenotare un posto fino al 23 aprile.