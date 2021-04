I Soliti Ignoti, Roberto Farnesi ospite detective ma il web si rivolta, “Non si fa così …”

Spread the love











Anche ieri sera è andata in onda un’altra puntata de I soliti ignoti condotta da Amadeus e, ospite detective, è stato l’amatissimo attore protagonista de Il Paradiso delle Signore, la seguitissima fiction di Rai 1, Roberto Farnesi.

Però, al popolo del web non è piaciuto affatto come si è comportato Farnesi durante il gioco e sul web è stato scritto di tutto.

Vediamo cosa è accaduto.

Roberto Farnesi lascia incredulo il popolo del web che non approva come si comporta

Ieri sera, come ogni sera, a I soliti ignoti si è giocato per devolvere in beneficenza, alla Fondazione Italiana per l’Autismo, l’eventuale vincita.

L’ospite detective è stato Roberto Farnesi che innanzitutto ha chiesto l’indizio al primo ignoto che era vestito da barista.

Già questo ha fatto infastidire il popolo del web perché era evidente che, vestito in quel modo, era lui che faceva cappuccini. E sul web hanno iniziato a scrivere, sbigottiti: «Ma ha chiesto l’indizio al concorrente vestito da barista?». Poi, di fronte a Morgana, famosissima per essere stata l’imitatrice più piccola in tv, aver lavorato al Bagaglino e aver cantato Il Pulcino Pio e in più indossava anche una maglietta con un pulcino, Farnesi ha chiesto anche a lei l’indizio e su Twitter hanno scritto: «Morgana aveva il pulcino sulla maglietta e ha chiesto l’indizio… Com’è possibile?».

Alla fine, Farnesi, pur indovinando tutti gli ignoti anche se aiutato dagli indizi, ha perso al gioco finale del parente misterioso.

Roberto Farnesi ha una fidanzata più giovane di lui di 25 anni

Roberto Farnesi è un bellissimo attore che in tv

interpreta Umberto Guarnieri nella fiction Rai “Il Paradiso delle Signore” e che tutti ricordano come interprete della famosissima fiction, sempre della Rai, “Cento vetrine”.

Farnesi ha 52 anni e, dal 2015, è fidanzato con una ragazza di 27, Lucya Belcastro.

La coppia è molto riservata e di loro si sa davvero poco anche se recentemente Roberto Farnesi ha dichiarato di sentirsi pronto a diventare papà.

Lucya Belcastro lavora in un’azienda pisana di abbigliamento e Farnesi tempo fa dichiarò così sulla sua fidanzata: “Lei è molto indipendente nella sua giornata, rispetta i miei spazi di lavoro e le mie libertà. Questo è fondamentale. Certo, ogni tanto interferisce anche lei, ma meno rispetto ad altre fidanzate che ho avuto e con cui mi sono lasciato. Evidentemente loro non rispettavano le mie libertà”.

