i-nuovi-strumenti-di-instagram-per-prevenire-le-molestie-tramite-direct-message

Sono un filtro per i Dm che analizza parole, frasi ed emoji bloccando l’harassment sul nascere e uno strumento che consentirà di bloccare i molestatori, anche quando creano profili ex novo

(foto: Instagram)

Continua la lotta della galassia Facebook contro le molestie e il cyberbullismo, stavolta con l’arrivo di nuovi strumenti in dotazione a Instagram. Le ultime novità consentiranno alle persone di proteggersi ulteriormente dai messaggi privati non richiesti e votati agli abusi. La novità permetterà innanzitutto a Instagram di riconoscere i Direct Message molesti a partire da una serie di parole, frasi ed emoji che potrebbero segnalare contenuti offensivi (includeranno anche alcune versioni con errori ortografici di questi termini chiave, spesso usati per cercare di eludere i filtri).

Il nuovo filtro sarà in grado anche di riconoscere l’uso malevolo delle emoji e si baserà su un elenco di contenuti che Facebook compilerà con l’aiuto di organizzazioni anti-discriminazione e anti-bullismo. Inoltre gli utenti in prima persona potranno aggiungere alla loro blacklist termini o emoji, in modo che l’algoritmo li blocchi proattivamente.

“Vogliamo rispettare la privacy delle persone e dare loro il controllo sulle loro esperienze in un modo che funzioni meglio per loro”, ha detto un portavoce di Facebook sul blog della società specificando che “l’utilizzo di questa funzione non condivide con noi il contenuto delle richieste DM, a meno che non vengano segnalate”.

In secondo luogo, Instagram offrirà agli utenti la possibilità di bloccare preventivamente i molestatori, anche quando questi ultimi provano a contattare l’utente tramite un nuovo account creato appositamente per eludere i blocchi precedenti. La nuova funzione di blocco proattivo sarà già disponibile a livello globale nelle prossime settimane mentre la funzione in grado di filtrare maggiormente i Dm indesiderati verrà inizialmente lanciata nel Regno Unito, in Francia, Germania, Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda, per poi essere rilasciata globalmente entro qualche mese.

La funzione in grado di prevenire i messaggi molesti verrà inizialmente implementata su Instagram, ma l’obiettivo di Menlo Park è quello di integrarla anche su Messenger e WhatsApp entro la fine dell’anno, in modo da garantire ai suoi utenti delle piattaforme più sicure.