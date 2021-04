huawei-watchfit-elegant,-lo-smartwatch-con-il-trainer-incorporato

Huawei WatchFit Elegant è la nuova versione, con quadrante in acciaio, del popolare WatchFit, il primo smartwatch Huawei pensato per gli amanti del fitness con quadrante rettangolare e bordi arrotondati, lanciato lo scorso settembre. Questo dispositivo è il primo del colosso cinese a includere un vero personal trainer animato, che offre 12 workout e 44 dimostrazioni di postura e permette di allenarsi senza bisogno di uno smartphone o di qualsiasi altro dispositivo. Per chi vuole monitorare le proprie prestazioni in maniera più avanzata WatchFit supporta 96 modalità di allenamento e tracciamento dati: 11 modalità professionali, degli allenamenti più popolari tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto e altro ancora e altre 85 modalità di allenamento tra cui fitness, danza, giochi con la palla, sport acquatici, sport invernali e sport estremi. E ancora: il Huawei WatchFit Elegant ha poi il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e della saturazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Disponibile nelle colorazioni Frosty White e Midnight Black è venduto al prezzo di 129,00 euro.Al momento è in promozione sullo Huawei Store a 20 euro in meno.

