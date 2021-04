francesco-panella-sulle-riaperture:-“spazi-esterni-del-comune-a-titolo-gratuito”

Francesco Panella dice la sua sulle prossime riaperture. Aprire bar e ristoranti all’aperto e vaccinare a tappeto sono le soluzioni che suggerisce caldamente il noto ristoratore della storica Antica Pesa di Roma, che l’anno prossimo celebra il primo centenario. Il ragionamento dell’imprenditore si ritrova bene nella bozza del nuovo decreto in lavorazione da parte del governo Draghi, che si dirige verso una roadmap di aperture dal “rischio ragionato”. Ma c’è bisogno di fare un appello, forte e chiaro.

Cosa pensa Francesco Panella delle riaperture

Abbiamo raggiunto Francesco Panella al telefono, ora è a Roma, tornato di recente da New York, dove gestisce Antica Pesa Brooklyn. La sua esperienza pluriennale come imprenditore internazionale cresciuto in una famiglia di ristoratori da generazioni gli permettono di formulare proposte e soluzioni reali. Anche la carriera in tv da Little Big Italy a Riaccendiamo i Fuochi, l’hanno sempre visto in prima linea accanto ai colleghi ristoratori. Non solo, Francesco Panella è in prima linea nell’Associazione Italiana Chef NY proprio per dare voce alla comunità hospitality anche oltreoceano. La persona giusta per avere un parere sulla situazione italiana ristoratori colpita dalla pandemia.

Francesco Panella è pronto a riaprire in totale sicurezza: “Dobbiamo usare la leva della vaccinazione, prima di tutto. Sono un grande sostenitore dei vaccini, non ci sono dubbi. E poi, la leva dell’estate, importantissima. Insieme queste due condizioni ci permettono di dare aria e respiro a tutte quelle aziende che non ce la fanno più. E’ necessario riaprire in sicurezza”, afferma.

L’appello di Francesco Panella

La bozza del nuovo decreto Draghi in lavorazione prevede forti allentamenti a tappe: dal 26 aprile in zona gialla riaprire i ristoranti non solo a pranzo, ma anche a cena all’aperto, per i locali con spazi esterni. Qui Francesco Panella prende una posizione netta: “Lancio un messaggio a livello governativo: è importante, necessario, trovare il modo di far usare gli spazi esterni del comune a titolo gratuito a tutti. Questa è la strada per riaprire la ristorazione, sfruttare gli spazi esterni, come è successo negli Stati Uniti, dove ci è stata data la possibilità di lavorare con delle strutture all’esterno. Non è giusto che chi ha lo spazio fuori può lavorare e chi non ce l’ha resta fermo. L’idea è giusta, ma l’approccio è sbagliato. Noi dobbiamo capire dov’è il problema e risolverlo. Se non hai lo spazio esterno, lo creiamo”.