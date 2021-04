felicissima-sera,-pio-e-amedeo-fanno-una-battuta-su-flavia-vento,-lei-e-li-asfalta

Spread the love











Lo scorso venerdì 16 aprile 2021, è andato in onda su Canale 5 la prima puntata dello show Felicissima sera di Pio e Amedeo, che è stato un grandissimo successo e su questo non c’è alcun dubbio. I due comici sono noti per le loro battute piuttosto pungenti e spesso non condivise soprattutto dai diretti interessati. E’ proprio questo il caso di Flavia Vento, sulla quale i due comici nel corso della prima puntata del loro show, sembra abbiano fatto qualche battuta di troppo. La showgirl così ha affidato il suo sfogo su Instagram. Ma cosa ha scritto?

Felicissima Sera, un grande successo ma qualcuno non ha apprezzato le battute

L’ex concorrente del Gf Vip sembra che non abbia preso bene queste battute, tanto da scagliarsi sui social contro i due comici Pio e Amedeo. Flavia Vento è apparsa piuttosto arrabbiata dopo la messa in onda della puntata ed ha tentato di schernire i due comici pubblicamente sui social network. Sembra che le frasi che non sono affatto piaciute all’ex gieffina siano quelle pronunciate dai due comici pugliesi sul suo intelletto.

Le frasi di Pio e Amedeo che non sono affatto piaciute a Flavia Vento

“Ormai non si può più dire niente. E persone che non avevano nemmeno il diritto di parlare al pranzo di Natale in famiglia perché non avevano il carisma per farlo, adesso si sbizzarriscono sui social”. Queste le parole dei due comici, pronunciate durante la prima puntata del loro programma. Ed ancora “Questa follia che siamo tutti uguali deve finire, Flavia Vento non è mica uguale a Piero Angela“. Sarebbe stata proprio questa la frase che ha infastidito la showgirl ed ex gieffina che dice di essersi sentita ferita ed ha voluto replicare sui social.

La risposta dell’ex gieffina sui social

“Cari pino e medeo avete detto che Flavia vento non è uguale a Piero Angela! Per fortuna non siamo tutti uguali. Flavia Vento non è uguale a Piero Angela e lo sapete perché? Perché il mio quoziente intellettivo va oltre la soglia del sovrannaturale e per questo resto incompresa!”. Questo quanto dichiarato da Flavia Vento, pensiero che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Al momento i due comici pugliesi non sembra abbiano risposto ma molto probabilmente lo faranno nei prossimi giorni o chissà proprio nel corso della prossima puntata di Felicissima sera. Questa andrà in onda il prossimo venerdì 23 aprile 2021. Tra gli ospiti della puntata, Achille Lauro, Malika Ayane, Claudio Baglioni, Francesco Totti e tanti altri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...