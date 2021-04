enrico-papi,-dopo-la-sparizione-torna-a-guadagnare:-ecco-il-suo-stipendio-stellare

Dopo il periodo di parziale assenza dalla tv, Enrico Papi è tornato alla grande. Ma quanto guadagna il conduttore? Scopriamolo insieme

Enrico Papi (Instagram)

Il noto presentatore romano è diventato nel corso degli anni uno dei volti più riconosciuti del piccolo schermo. La sua popolarità non finisce qui però, in quanto è spesso protagonista di diversi meme anche sui social network.

Da questo possiamo intuire quanta sia la simpatia che ha suscitato nei telespettatori, i quali apprezzano molto il suo modo di condurre ironico e spigliato. Nonostante si sia consacrato in Mediaset, per Enrico l’esordio in tv è avvenuto sulle reti Rai.

Oltre a Sarabanda, nella quale è rimasto al timone per dieci stagioni, Papi ha guidato anche altre trasmissioni di successo, come ad esempio “La pupa e il secchione” e “La ruota della fortuna”.

Purtroppo spesso anche ai migliori capita un periodo di flessione. Infatti lo showman, ha passato qualche anno senza guidare nessun programma, uscendo pertanto dalla luce dei riflettori a cui era stato abituato da tempo.

Quanto guadagna Enrico Papi?

A partire dal 2017 la carriera del conduttore romano è tornata agli antichi fasti. Sono stati diversi infatti gli incarichi che gli sono stati assegnati nell’ultimo periodo, permettendogli di tornare in questo modo sulla cresta dell’onda.

A metterlo sotto contratto però è stata Sky, dopo più di due decenni di presenza sui canali Mediaset. Dalla fine di Agosto di quattro anni fa, Enrico conduce “Guess my Age”. Come suggerisce il titolo, all’interno di questo format il concorrente di turno deve indovinare l’età di sette persone sconosciute che si prestano al gioco.

L’anno seguente invece Papi ha presentato “La notte dei Record”, mentre dal 2020 è stato alla guida per due stagioni consecutive delle finali di “Italia’s got Talent”. Il lavoro dello showman non finisce ancora. Da qualche mese presenta infatti un’ennesima trasmissione, “Name That Tune”, trasmessa in chiaro da TV 8.

La domanda che molti si saranno chiesti è a quanto ammonta il suo stipendio. Cifre ufficiali non ci sono per ora, tuttavia per la sola conduzione di “Guess My Age” si vocifera una somma che si aggira sugli ottomila euro a puntata. Considerando che ci sono cinque episodi a settimana, dovrebbe accaparrarsi circa 40 mila al termine di ognuna.

Uno stipendio astronomico quindi, considerando anche i vari programmi che presenta, oltre che alcuni spot televisivi, ad ulteriore testimonianza della sua grande notorietà di cui gode tra il pubblico da casa.