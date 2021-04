due-incidenti-stradali-oggi-sull’a6-torino-savona

Due incidenti si sono verificati oggi (20 aprile) sull’Autostrada A6 Torino-Savona.

Nel pomeriggio, un mezzo pesante ha urtato il guard rail nei pressi dell’uscita per Niella Tanaro: sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza e lo sgombero dell’area. Il conducente del camion non ha subito, fortunatamente, danni fisici.

Intorno alle 12, invece, un’auto si è cappottata all’altezza di Sommariva del Bosco: intervenuti i Vigili del Fuoco di Saluzzo e Bra, le forze dell’ordine ed il 118. Si segnala un ferito, soccorso e portato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.