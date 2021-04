cina,-russia-e-turchia:-le-nuove-minacce-nel-mediterraneo

Cina, Russia, Turchia: i nuovi antagonisti dell’Italia del Mediterraneo. Seppur con tutte le cautele diplomatiche, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha presentato un quadro incisivo dei cambiamenti strategici intorno al nostro Paese e delle risposte per tutelare l’interesse nazionale. “E’ sempre più evidente il rafforzamento della presenza e dell’influenza di Russia e Cina che, sebbene si sviluppi su filoni anche collaterali a quello militare – con particolare riferimento al modus operandi di Pechino – ci interpellano quali fattori di lungo periodo per interpretare lo scenario e mettere in atto strategie efficaci per la tutela dei nostri interessi”.