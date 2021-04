Calciomercato Juventus, bomba dalla Germania: c’è il successore di Pirlo

Spread the love

Calciomercato Juventus, tutto pronto per il post Pirlo. Dalla Germania ne sono sicuri: ingaggio da 8 milioni di euro

Calciomercato Juventus, pronto il sostituto di Andrea Pirlo in panchina (Foto: Getty)

Sono ore caotiche quelle che sta vivendo l’intero mondo Juventus. La Superlega è tramontata ad appena 48 ore dalla sua nascita per via ufficiale, e il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli è sotto attacco. Si fanno sempre più insistenti le voci relative alla sua possibile decisione di dimettersi dal ruolo di presidente del club, stravolgendo le carte in tavola.

Un suo addio potrebbe precludere l’avventura sulla panchina del club torinese di Andrea Pirlo. Anche in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, per il tecnico bresciano il suo futuro è tutt’altro che scritto. Dalla Germania hanno sganciato una bomba in questo senso: sarebbe già stato contattato il sostituto, con un super ingaggio da 8 milioni di euro sul tavolo.

Calciomercato Juventus, c’è Flick per il dopo Pirlo

Il nome nuovo è Hansi Flick: pronti 8 milioni di ingaggio (photo Gettyimages)

Potrebbe essere Hansi Flick il sostituto di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Un ribaltone che potrebbe diventare realtà già nella prossima sessione di calciomercato, in particolare qualora Andrea Agnelli – primo estimatore del tecnico bresciano – decidesse di dimettersi dal ruolo di presidente. Stando a quanto riferisce Sportbild.de, la dirigenza avrebbe messo nel mirino l’attuale allenatore del Bayern Monaco, che ha già annunciato il suo addio al termine della stagione.

Sembrava ci fosse la Nazionale tedesca nel suo futuro prossimo, ma qualcosa potrebbe presto cambiare. Un’affascinante avventura italiana starebbe facendo vacillare l’allenatore campione d’Europa, per il quale sarebbe già pronto un contratto da 8 milioni di euro a stagione.