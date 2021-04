avanti-un-altro:-per-paolo-bonolis-chiusura-anticipata?

Salvo variazioni del palinsesto Mediaset, “Avanti un altro!” su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti dovrebbe terminare il 23 maggio. E le 50 puntate del format mai andate in onda? Verranno recuperate più avanti o non saranno mai più trasmesse?

“Avanti un altro” su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti in fascia pre-serale, dalle 18.45 alle 20, finirà il 23 maggio.

Al suo posto, dal 24 maggio, andrà in onda “Caduta Libera” presentato da Gerry Scotti. Molto probabilmente saranno repliche.

“Avanti un altro pure di sera”, invece, dalle 21.20 alle 00.30 circa della domenica, dovrebbe concludersi il 30 maggio.

Avanti un altro: chiusura anticipata?

La “chiusura”, tra un mese, di “Avanti un altro” arriva appena due mesi e mezzo dopo l’inizio della nuova stagione. Una decisione che sui social non è stata apprezzata e ha suscitato perplessità e domande.

In particolare molti spettatori e utenti sul web si sono chiesti che fine abbiano fatto le “famose” 50 puntate registrate in epoca pre-Covid e mai andate in onda. Lo scorso anno, infatti, durante il primo lockdown, erano state trasmesse delle repliche, non quei 50 appuntamenti inediti.

In base alla discussione virale che ne è conseguita, secondo alcuni le puntate in questione potrebbero andare in onda a settembre prossimo, secondo altri non verranno mai più mostrate.

Avanti un altro: le domande sui social

In tanti si sono interrogati anche per quanto riguarda la riscossione del montepremi. Viene consegnato dopo le registrazioni del programma oppure dopo la messa in onda? In questo secondo caso, infatti, gli eventuali vincitori delle 50 puntate inedite potrebbero rimanere a bocca asciutta, ha fatto notare qualcuno.

Una cosa è certa. “Avanti un altro” continua ad attirare l’attenzione del pubblico, come si vede dagli ascolti e dai commenti e dai trend topic sui social.

Il format di “Avanti un altro”, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo. Dalla Spagna all’Albania, Ungheria, Bulgaria, Polonia, Turchia, a Brasile, Cile, Canada, Paraguay e Vietnam.