avanti-un-altro,-giorgio-mastrota-fa-una-battutaccia-e-scatena-la-bufera-sul-web

Giorgio Mastrota è un noto conduttore italiano, soprannominato anche il re delle televendite. Nella serata di ieri il conduttore è stato uno dei concorrenti di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis, ma a quanto pare una frase da lui pronunciata è finita nell’occhio del ciclone. Sul web infatti si è scatenato il putiferio, dopo che il conduttore si sarebbe lasciato andare ad una battuta di cattivo gusto proprio sulle donne. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Giorgio Mastrota ospite ad Avanti un altro

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della giornata di ieri Giorgio Mastrota è stato ospite nel programma di Paolo Bonolis Avanti un altro. Stiamo parlando sicuramente di uno dei conduttori di maggior successo, il cui volto è associato proprio alle televendite, tanto da essere soprannominato il re. In queste ultime ore però il noto conduttore sembra essersi trovato al centro di una vera e propria bufera, nata sui social nelle scorse ore. Ma per quale motivo? Sembrerebbe che sotto accusa ci sia uno sketch che è stato proposto ad Avanti un altro, nel corso della puntata che è andata in onda ieri sera su Canale 5.

Lo sketch di Mastrota ad Avanti un altro non è piaciuto ai telespettatori

Sembra che in questo sketch Giorgio Mastrota abbia provato a vendere alcuni personaggi del programma condotto proprio dal noto Paolo Bonolis. Si è trattato di una sorta di televendita, ma non gli oggetti quanto di persone. Agli spettatori non è affatto piaciuto questo sketch, tanto da essersi riversati sui social per poter commentare quanto visto in puntata. Nello specifico ai telespettatori non è piaciuta una frase. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Paolo Bonolis rivolgendosi al suo ospite, sembra gli abbia posto una domanda.

Paolo Bonolis gli fa una domanda e Mastrota risponde con la televendita

“Metti che mi fermi per un lasso di tempo, ho una caterva di persone che non posso buttare via. Non li posso abbandonare in autostrada, non puoi sistemarli tu?”. Questa la domanda di Bonolis, il quale ha chiesto a Giorgio di rispondere, inscenando però una televendita. “Signore e signori, ma guardatela! Questa si vende da sola! Il prezzo? Non ha prezzo! Miss Claudia è 100% italiana! Carne nostrana! Qui c’è tutta roba buona!”. È stata proprio questa scenetta su Miss Claudia a non piacere affatto ai telespettatori a casa, che si sono riversati sui social ed hanno commentato in modo negativo. In molti hanno addirittura definito pietosa questa scenetta, perché è sembrato che Mastrota abbia parlato della donna intesa come oggetto (sessuale).

