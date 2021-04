ASSANGE E KHASHOGGI ASSENTI SENZA MOTIVO NEL REPORT SULLA LIBERTÀ DI STAMPA

È stato pubblicato l’indice annuale sulla libertà di stampa nel mondo. La classifica che ogni anno stila l’organizzazione non governativa Reporter senza frontiere e che nelle intenzioni dovrebbe esprimere un giudizio sulla libertà di stampa di tutti i Paesi.

Un report che si limita a criticare i Paesi non allineati

E in questo report salta subito all’occhio una frase che sembra all’apparenza aver inquadrato il problema principale dell’informazione in tempo di emergenza sanitaria:

La pandemia da coronavirus è stata utilizzata come motivo per bloccare l’accesso dei giornalisti alle fonti di informazione e ai resoconti sul campo. Questo accesso verrà ripristinato quando la pandemia sarà finita?.

E a questa legittima domanda ci si aspetterebbe che il report desse seguito analizzando nel dettaglio come anche diversi Paesi ad ordinamento democratico abbiano strumentalizzato la crisi sanitaria per imporre una narrazione unica sul Covid, strumentalizzando i dati e manipolando le informazioni.

E invece il report non fa niente di tutto questo, ma concentra la sua attenzione critica solo nei confronti di alcuni soggetti statali, non appartenenti all’emisfero occidentale.

È il caso del Brasile di Bolsonaro, della Russia di Putin e del Venezuela di Maduro. Tre Stati che vengono attaccati con ferocia nel documento e i cui presidenti vengono descritti come “promotori di non provati rimedi contro il Covid 19”.

Considerata la poca attinenza di queste critiche con il tema della libertà di stampa ci si chiede se questa classifica non sia più assimilabile ad un manifesto di propaganda politica.

Il silenzio su Khashoggi

Tant’è che è davvero strano non trovare l’Arabia Saudita tra gli Stati considerati canaglia da Reporter senza frontiere. Il Paese guidato dal principe ereditario Mohamed bin Salman che, secondo un documento dell’intelligence americana, è stato riconosciuto come mandante dell’omicidio del giornalista Khashoggi.

Quantomeno curioso che una simile efferatezza ai danni di un appartenente alla categoria non trovi spazio nella classifica sulla libertà di stampa. Come decisamente strano è il modo in cui vengono descritti i Paesi occidentali, quasi come fossero delle oasi di libertà e pluralismo di informazione.

E gli unici problemi vengono evocati in Germania, ma solo per presunte aggressioni nei confronti di giornalisti da parte di non meglio specificati “estremisti o gruppi cospirazionisti”. Le fonti però a supporto di questo non ci sono.

Dalle censure di Youtube ad Assange

Insomma Reporter senza frontiere sembra aver mancato una grandissima opportunità di denuncia. Nel corso di quest’anno abbiamo infatti assistito al grande pericolo posto in essere dalle piattaforme del web rispetto alla libertà di informazione e al diritto di cronaca.

Come Youtube che, seguito di un accordo con la Commissione europea, oscura sistematicamente da un anno tutti i contenuti critici nei confronti dell’Organizzazione mondiale della sanità in tema di Covid. E noi di Byoblu ne sappiamo qualcosa.

E se non si può criticare l’OMS come può essere garantita la libertà di informazione? Eppure di questo non c’è traccia nel report. E non c’è nemmeno un riferimento alla vicenda di Julian Assange, detenuto nel Regno Unito nonostante i problemi di salute e per il solo fatto di aver svolto la sua professione di giornalista fino in fondo.

Il lato oscuro dell’informazione

E poi Reporter senza frontiere si dimentica di citare un altro problema dell’informazione nel mondo occidentale: il controllo dei principali canali da parte di una ristrettissima cerchia di gruppi editoriali legati a doppio filo con la politica.

In Italia solo per citare un esempio la famiglia Agnelli e quella Berlusconi detengono la quasi totalità delle emittenti private. La classifica di Reporter senza frontiere sembra quindi essere una valutazione autoreferenziale dell’occidente, dove ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall’altra. Sappiamo invece come l’emergenza sanitaria abbia mostrato il lato oscuro dell’informazione anche nei sistemi democratici.

UN CANALE TELEVISIVO UNICO NAZIONALE PER I CITTADINI. LA SFIDA, ENTRO IL 10 APRILE. €312.094 of €150.000 raised Youtube ha oscurato il canale di Byoblu. La giustificazione? Le riprese di una manifestazione di piazza di 7 mesi. Per i cittadini, niente diritto di cronaca! Oltre mezzo milione di iscritti costruiti in 14 anni di sacrifici andati in fumo. Duemila interviste a giudici della Corte Costituzionale, politici, economisti, magistrati, avvocati, giornalisti, intellettuali, duecento milioni di visualizzazioni video, tutti i vostri commenti, tutte le vostre condivisioni… tutto andato in fumo!



Abbiamo la possibilità di acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre, in una buona numerazione, a un prezzo molto al di sotto del valore di mercato. Servono poco meno di 150 mila euro, e poi Byoblu e DavveroTV entreranno nelle case di tutti gli italiani, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Bisogna raggiungere questa cifra entro il 10 aprile. Se ci state, se accettate la sfida, fate la vostra donazione ed entriamo, tutti insieme, nella storia, dalla porta principale.