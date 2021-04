arriva-la-fiction-lea-e-i-bambini-degli-altri-su-rai-1 

Lea e i bambini degli altri fiction quando su Rai 1? Nella stagione televisiva 2021-2022

Lea e i bambini degli altri, fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti, quando esce su Rai 1? É presto per conoscere la data di uscita precisa. Per ora sappiamo – grazie a un’intervista rilasciata da Anna Valle a BubinoBlog il 13 aprile 2021 – che è attesa nella prossima stagione televisiva.

Nel frattempo l’attrice è nel cast de La compagnia del cigno 2 su Rai 1 dall’11 aprile 2021 nel ruolo di Irene Valeri. Inoltre interpreta Emma nella fiction Luce dei tuoi occhi per Canale 5: le riprese per Luce dei tuoi occhi sono al via il 6 luglio 2020 a Roma prima di spostarsi a Vicenza.

Dove è girata Lea e i bambini degli altri, invece?

Lea e i bambini degli altri dove è girata?

Nell’intervista rilasciata a BubinoBlog il 13 aprile 2021 Anna Valle rivela sia la location per le riprese sia l’ambientazione della fiction. Gli interni di Lea e i bambini degli altri sono girati a Roma. Tuttavia, dove si svolge la vicenda de Lea e i bambini degli altri? L’ambientazione è a Ferrara e, infatti, la troupe ha in progetto di spostarsi lì per proseguire con le riprese.

Di cosa parla la fiction Lea e i bambini degli altri? Trama

Per ora abbiamo poche informazioni sulla trama di Lea e i bambini degli altri. Il titolo, tuttavia, dà un indizio ben preciso sul tema. La protagonista è un’infermiera, Lea (Anna Valle). Lavora in un ospedale di pediatria. Si porta dentro un grande dolore. Avrebbe tanto voluto diventare mamma. Purtroppo per lei non è possibile dare alla luce dei figli. Così si prende cura dei “bambini degli altri” all’ospedale e riversa su di loro tutto l’amore che avrebbe dato a un figlio.

Lea e i bambini degli altri cast, attori e personaggi

Giorgio Pasotti, qui nel ruolo di Andrea Baldini ne Il silenzio dell’acqua 2 Credits Mediaset

Nel cast di Lea e i bambini degli altri ci sono due volti molto noti al pubblico televisivo italiano. Oltre a Anna Valle che interpreta Lea, c’è anche Giorgio Pasotti.

Anna Valle è ricordata, ad esempio, per Sorelle, Questo nostro amore e Vite in fuga. Giorgio Pasotti, invece, recita in fiction come Il silenzio dell’acqua e Mina Settembre.

RaiPlay Lea e i bambini degli altri in streaming

Essendo destinata a Rai 1, è probabile che Lea e i bambini degli altri in streaming sia disponibile su RaiPlay. In tal caso, in contemporanea con la messa in onda, puoi seguire le puntate in diretta o on demand a posteriori.