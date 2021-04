Lo yogurt caramellato con amarene è un dessert velocissimo al cucchiaio, perfetto per terminare i pranzi o le cene della bella stagione. In questa ricetta vi spieghiamo come preparare in casa la granola, ma ovviamente si può scegliere di preparare questo dessert usando della granola già pronta. Approfittate però delle dritte, potreste scoprire che la granola fatta in casa è buonissima, e prepararne un po’ di più da mangiare la mattina nel latte freddo o da conservare in vasi di vetro a chiusura ermetica e da aggiungere alle creme o ad altri yogurt.

Questa ricetta inoltre usa lo yogurt greco, un particolare tipo di yogurt compatto perché filtrato, spesso con aggiunta di crema di latte. Il concetto è che serve dello yogurt denso, quindi se abitualmente acquistate dello yogurt al naturale che abbia questa caratteristica, potete usare quello.

Per una resa più legger,a potete sostituire le amarene sciroppate con una composta di frutta o con dei frutti rossi freschi.

Il tocco in più di questo dolce è lo zucchero caramellato con cui si conclude. Un trucco: se non disponete del cannello, fate riposare i vasetti in freezer e prima di servirli, spolverate la superficie con lo zucchero di canna e metteteli sotto il grill del forno per 3-4 minuti in modo da far caramellare lo zucchero.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per la granola:

80 g Fiocchi d’avena

40 g Nocciole

1 cucchiaio Sciroppo D’Acero

1 cucchiaio Olio Di Semi

40 ml Acqua

Per il dolce:

120 g Amarene sciroppate

300 g Yogurt Greco

20 g Zucchero Di Canna

Preparazione:

Per preparare la ricetta dello yogurt caramellato con amarene, cominciate col tritare grossolanamente le nocciole utilizzando un coltello affilato.

Mettete in una padella antiaderente le nocciole, i fiocchi di avena e fateli tostare.

Mettete in un pentolino lo sciroppo di acero, il cucchiaio di olio di semi e l’acqua. Fate sciogliere gli ingredienti a fuoco dolce.

Versate la parte liquida nella padella che contiene le nocciole e i fiocchi di avena tostati. Rimettete la padella sul fuoco e fate cuocere per 5 minuti a fuoco dolce, continuando a mescolare.

Togliete la padella dal fuoco e versate il composto su una teglia ricoperta di carta forno.

Compattatelo e livellatelo con l’aiuto di una spatola e fatelo infine raffreddare.

Prendete 4 vasetti di vetro monoporzione e adagiatevi sul fondo la granola spezzettata.

Aggiungete le amarene sciroppate tagliate a metà.

Scolate lo yogurt greco dal suo siero e distribuitelo uniformemente sulle amarene. Livellate la sommità fino ad ottenere una superficie liscia.

Trasferite i vasetti in frigo e fateli riposare per almeno 30 minuti.

Poco prima di servire il dolce, cospargete la superficie dei vasetti con lo zucchero di canna che dovrete poi far caramellare utilizzando l’apposito cannello.