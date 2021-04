Spread the love











I fratelli William e Harry si ritrovano per il funerale del nonno Filippo a Windsor e così per loro arriva l’occasione di riavvicinarsi. Ecco come è andata. È servito il funerale di Filippo per mettere faccia a faccia i due fratelli William e Harry, dopo parecchio tempo passato tra incomprensioni e malumori. Sembra che finalmente […]

L’articolo William e Harry, dopo il funerale di Filippo camminano vicini: pace fatta? proviene da Leggilo.org.

