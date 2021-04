Vittorio Brumotti aggredito a Roma: stava ancora una volta documentando una zona di spaccio ma l’inviato di Striscia rischia grosso

Ancora un’aggressione per Vittorio Brumotti, inviato di “Striscia la notizia” che questa volta era in compagnia del giornalista Vincenzo Rubano e del suo cameraman. Il fatto è accaduto oggi nel quartiere Quarticciolo di Roma, in via Ostuni.

Secondo le prime testimonianze una gruppo di persone avrebbe colpito la troupe che era sul posto per un servizio sullo spaccio di droga in zona fino a danneggiare il furgone. In più lividi ed escoriazioni per tutti e tre, con Vittorio Brumotti che ha avuto la peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, cone la troupe che è stata costretta a fuggire.

