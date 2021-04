Vita in diretta, Alba Parietti mette in difficoltà Alberto Matano “Non ce ne fregava niente …?”, gelo in studio, la reazione di Matano

Spread the love











Alberto Matano, anche ieri, ha condotto La vita in diretta che sta volgendo al termine e sembra ormai certo che per la prossima edizione non ci sarà lui al timone ma, ancora , non è venuto fuori il nome del sostituto. Però, per fortuna di tutti i telespettatori che amano questo programma e che sono tantissimi, con l’estate non termina il format che viene condotto da altri conduttori dando la possibilità ad Alberto Matano di riposarsi.

L’anno scorso la coppia che sostituì per l’estate il giornalista calabrese fu composta da Andrea Delogu e Marcello Masi e piacque tantissimo al pubblico che con loro ritrovò quella leggerezza che durante l’inverno era mancata a causa della pandemia da covid.

Per quest’anno non ci sono ancora i nomi dei conduttori e il pubblico a casa si augura che ritornino la Delogu con Masi.

Alberto Matano fuori di sè sui social, “Vi rendete conto?”

Alberto Matano, che è sempre molto attivo sui social, ha voluto far partecipi i suoi follower di quanto sta accadendo e ha scritto un post del seguente tenore: “Come è possibile una roba del genere, siamo ad Aprile”.

E poi ha anche aggiunto: “Meno male che la Primavera ancora non è sbocciata del tutto e che siamo ancora più o meno rinchiusi in casa…”. Alberto Matano si è mostrato sorpreso e preoccupato per le bassissime temperature, infatti, ha detto: “La strada è ridotta, uno strato di grandine che nasconde l’asfalto, sembra neve”.

La vita in diretta, Alba Parietti mette in difficoltà Alberto Matano: “Non ce ne fregava niente?”

Ieri a Vita in diretta è andata ospite Alba Parietti per parlare del gravissimo lutto che ha colpito la casa reale inglese, la morte del principe Filippo di Edimburgo.

Alba Parietti ha voluto anche dire la sua sulle vicende interne alla casa reale e sulla lite tar i due fratelli e ha detto così: “Io parteggio per la coppia di fratelli Io parteggio per la coppia di fratelli. Mi annoia molto la coppia Kate e consorte, ma la coppia dei due fratelli mi affascina moltissimo”.

Dopo aver parlato della casa reale, Alberto Matano ha cambiato argomento dicendo: “E adesso passiamo a qualcosa che ci interessa davvero” e Alba Parietti, sempre pronta a battute sagaci ha commentato così: “Ah, perché di questo non ce ne fregava niente?”.

Alberto Matano si è reso conto della piccola gaffe che ha fatto e le ha sorriso imbarazzato.

