vanity-fair-e-audi-lanciano-l’evento-«united-for-progress»

Spread the love

Dopo un anno che ha cambiato le vite di tutti, digitalizzazione e sostenibilità sono i pilastri su cui si poggia la rinascita della società. Ognuno di noi, con le sue scelte, avrà un ruolo in questa ripartenza, ma senza dubbio l’operato delle grandi realtà industriali e dei professionisti che lavorano in questi settori sono cruciali: sono loro che ci traghetteranno verso il futuro.

Ma può il progresso essere sostenibile? Quali sono gli obiettivi da raggiungere come comunità e quali i nuovi valori che stanno emergendo? Creatività e bellezza avranno uno spazio in questa rivoluzione?

Vanity Fair insieme ad Audi, provider di mobilità consapevole che ha come driver delle proprie scelte la volontà di ridisegnare la realtà mettendo la persona al centro del progresso tecnologico, prova a dare una risposta a questi interrogativi nel nuovo evento digitale dal titolo «United for Progress», dedicato all’innovazione e al progresso, e a chi condivide valori di autentica avanguardia per ispirare una “nuova rinascita”.

L’appuntamento con l’evento digitale è per il 21 aprile alle ore 18:00, sulla piattaforma audiunitedforprogress.vanityfair.it

A dialogo con il direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti, tre protagonisti che dettano tendenze di comportamento e di azione: la filosofa e scrittrice Maura Gancitano, la designer Simona Falcinella, Head of Color & Trim di Audi, e Ludovico Bessegato, regista e sceneggiatore. Come racconteranno durante il talk, Gancitano, Falcinella e Bessegato hanno già iniziato – ognuno nel proprio settore – a cambiare il presente e dare vita a inediti orizzonti, interpretando i nuovi valori che ci accompagneranno fuori da questo periodo, dentro un futuro di rinascita. Tre professionisti e innovatori diversi, ma legati dalla stessa idea di rinnovamento sostenibile. Perché per fare davvero la differenza bisogna procedere uniti. E iniziare dal presente a scrivere il futuro.