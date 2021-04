Spread the love

Una Vita, anticipazioni oggi 20 aprile: Josè tradisce Bellita?

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 20 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Margarita ha messo la pulce nell’orecchio a Bellita: Josè ha un’altra donna? Arantxa vede Josè abbracciare Esther. Cosa dirà Arantxa a Bellita?

Arantxa ha ricevuto un compito dalla padrona, Bellita, che crede che il marito, Josè, la tradisca. Margarita ha insinuato il dubbio nella Del Campo.

Così la domestica cade nell’equivoco quando vede l’uomo abbracciare Esther, la prima attrice della nuova compagnia teatrale di Dominguez.

Maite ha comunicato a Camino che non può più darle lezioni di pittura.

L’artista, poi, perora la causa dell’allieva con Felicia, chiedendole di mandarla alla Scuola di Belle Arti, ma la Pasamar non ci pensa affatto.

Santiago chiede a Marcia di fornirgli un alibi per l’ora dell’investimento di Felipe.

Il commissario Mendez indaga nel quartiere e interroga Marcia sulla lite tra Felipe e Santiago.

Poco dopo, Mendez arriva e preleva Becerra.

Poco prima di andare in tribunale a deporre, Felipe è stato investito da una vettura. Ramon e Carmen hanno soccorso Alvarez-Hermoso, che viene trasportato in ospedale in stato di incoscienza.

Le prime notizie sullo stato di salute del legale non erano buone e hanno suscitato la preoccupazione dell’intero quartiere, in particolare di Genoveva e di Marcia.

In ospedale, l’avvocato, assistito da Genoveva, si risveglia ma resta in osservazione.

Genoveva è venuta a sapere da un articolo di giornale che il falso dottor Maduro è stato ucciso.

La Salmeron capisce subito che è stata Ursula a ucciderlo e ad aver lasciato il giornale sulla sua scrivania per darle un avvertimento.

Provocata da Ursula, Genoveva si augura la fine della Dicenta.

Scossa dalle parole di Genoveva, Ursula, in convento, chiede un confessore.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 24 aprile “Una Vita” viene trasmessa dalle 14.10 alle 15.40 circa sempre su Canale 5.