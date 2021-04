Ingredienti

400 g rabarbaro pulito

300 g yogurt greco

200 g zucchero semolato

200 g burro più un po’

170 g farina più un po’

160 g zucchero di canna

150 g fragole pulite

150 g panna fresca

30 g farina di mandorle

4 uova

lime

sale

zucchero a velo

Durata: 16 h 50 min Livello: Medio Dosi: 6 persone

Per la ricetta della torta morbida al rabarbaro, tagliate 200g di rabarbaro a bastoncini. Raccogliete in un pentolino lo zucchero semolato e fatelo sciogliere con 100g di acqua; quando lo sciroppo sarà trasparente, versatelo subito in una ciotola, sopra i bastoncini di rabarbaro.



Lasciate riposare per 3 ore: il rabarbaro, a contatto con lo zucchero, rilascerà acqua e comincerà a sciropparsi. Filtrate poi il liquido e fatelo sobbollire per 3-4 minuti, quindi versatelo nuovamente sul rabarbaro. Lasciatelo riposare per 12 ore (rabarbaro sciroppato). Tagliate a tocchetti il rabarbaro rimasto e a spicchi le fragole. Cuoceteli in una piccola casseruola con 3-4 cucchiai di sciroppo del rabarbaro finché non otterrete una composta un po’ asciutta.



Montate a lungo con le fruste elettriche il burro, lo zucchero di canna e un pizzico di sale. Unite la scorza di un lime grattugiata, le uova, uno per volta, aggiungendo il successivo solo quando il precedente è ben amalgamato.



Completate l’impasto con la farina e la farina di mandorle. Imburrate fondo e bordi di uno stampo a cerniera (ø 16 cm, h 10 cm) e infarinateli. Versatevi l’impasto e infornate a 170°C per 50 minuti circa. Sfornate infine la torta e lasciatela raffreddare completamente, poi tagliatela in due orizzontalmente. Montate la panna e mescolatela con lo yogurt e 2 cucchiai di zucchero a velo. Farcite la torta con metà della crema allo yogurt e la composta di rabarbaro. Chiudetela e completate in superficie con la crema rimasta, il rabarbaro sciroppato a pezzetti e, a piacere, mirtilli e more.