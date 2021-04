Spread the love











È morta la mamma di Simone Perrotta e il calciatore per ricordarla le ha voluto dedicare una lunga lettera su Instagram. Ecco le sue commoventi parole. La mamma di Simone Perrotta non c’è più. È scomparsa da un giorno all’altro, troppo presto per la sua età. Così il calciatore ha voluto condividere con i followers […]

L’articolo Simone Perrotta, morta la mamma: l’addio su Instagram proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...