Spread the love











A tre giorni dal termine per presentare modifiche al ddl penale, il responsabile Giustizia di Azione avverte gli alleati di governo che sulla norma cara ai 5 stelle non accetterà «soluzioni pasticciate». Invece Leu interviene con proposte che non eliminano l’ipotesi del processo eterno per i condannati in primo grado. Sta per riaccendersi il solito incendio

Mi piace: Mi piace Caricamento...