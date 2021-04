Intervento in questi minuti a Saluzzo per un incidente stradale verificatosi nei pressi della bocciofila. In Via Circonvallazione si sono scontrate un’auto ed un camion: sul posto i Vigili del Fuoco di Saluzzo, le forze dell’ordine ed il 118. In corso le operazioni di sgombero, messa in sicurezza e soccorso alle persone coinvolte: non risultano, al momento, feriti gravi.