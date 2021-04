Spread the love











In attesa della sentenza sull’omicidio di George Floyd, l’America impartisce una lezione di diritto: «Vorrei che i rappresentanti eletti smettessero di parlare di questo caso, soprattutto in modo che non è rispettoso dello stato di diritto e della magistratura», dice il giudice in risposta alla deputata dem che aveva invocato una condanna

