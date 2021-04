pippo-baudo,-ha-sempre-sofferto-di-una-malattia-ereditaria:-ecco-quale

Spread the love

Pippo Baudo ha vissuto un momento difficile legato ad una particolare malattia che l’ha colpito fin da giovanissimo

Pippo Baudo (Gettyimages)

Nel mondo dello spettacolo sono davvero tanti i personaggi che hanno delle storie molto particolari, talvolta poco note ai più. Problematiche legate a vere e proprie malattie, eventi superati grazie alla grande personalità e la voglia di andare oltre, anche grazie a quelle che sono ovviamente le cure mediche.

Anche uno dei conduttori più amati nel mondo della televisione come Pippo Baudo, ha avuto i suoi momento di difficoltà. Superati, grazie ad una tempra che il presentatore siciliano mostra da sempre nella sua vita. Esperienze televisive che hanno accresciuto nel corso del tempo la sua notorietà, come quella alla conduzione del ‘Festival di Sanremo‘, di fatto la più grande esperienza che ha reso Pippo Baudo assolutamente un volto iconico della televisione.

Baudo è stato anche direttore artistico e Presidente del ‘Teatro Stabile di Catania’, nonché direttore artistico della Rai. L’appellativo di “Super Pippo” è arrivato proprio grazie ai grandi successi ottenuti nel corso della sua carriera, con programmi che grazie a lui sono diventati veramente iconici. Ma i problemi, per Pippo, sono stati tanti nel corso del tempo.

Pippo Baudo ed il grave problema di salute

Come detto, anche il noto conduttore ha dovuto combattere questioni molto serie. In particolare una malattia, che ha condizionato tutta la sua vita e che si è riproposta nel corso del tempo.

Parliamo dell’alopecia, malattia della quale lo stesso Baudo ha sofferto come lui stesso ha anche raccontato nel corso di alcune interviste. Un qualcosa che il conduttore ha dovuto combattere fin da giovanissimo e che gli ha creato non pochi problemi.

Pippo Baudo ed il racconto del momento difficile

“A 20 anni mi sono sentito defraudato di qualcosa d’importante. Ero preoccupato per l’immagine professionale. Non c’è niente da fare, la pelata in tv invecchia”, ha spiegato il conduttore ai microfoni ‘Ok Salute’.

Baudo ha poi spiegato l’origine di questa malattia malattia: “Me l’ha lasciata in eredità mia madre, che però se la cavava con un tupé. Ho sempre invidiato la zazzerona bianca di mio padre, folta e vistosa”, le parole dell’84enne siciliano.

Poi i tanti interventi ai quali Pippo si è sottoposto per risolvere questo problema: “La prima volta era il 1980. […] Fu molto doloroso, a quei tempi per il trapianto bisognava staccare interi lembi di cuoio capelluto ancora ricco di bulbi piliferi e impiantarli nelle zone della testa più nude: ho sofferto molto”.