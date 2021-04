la-ricetta-della-settimana:-la-pizza-carciofi-e-pancetta

Procedimento

Per l’impasto:

In una ciotola capiente sciogliere con acqua fresca da rubinetto il lievito e iniziare ad aggiungere la farina precedentemente miscelata. Dopo aver aggiunto metà della farina, aggiungere il sale e continuare ad impastare fin a quando l’impasto sarà liscio e ben elastico. Al tatto dovrà risultare ancora un po’ umido ma comunque con una buona elasticità. Mettere a lievitare per 18 ore coperto, in un posto fresco. Trascorso questo tempo, formare delle palline e lasciarle riposare altre 24 ore sempre a temperatura ambiente ma questa volta più calda.

Per i topping:

Grigliare i due carciofi al barbecue. Mondare i carciofi, metterli in acqua e limone, condirli con olio e riempire il cuore con un battuto di prezzemolo, aglio e pepe. Una volta cotti e teneri al cuore, ripulire le punte più coriacee e, nel caso ci fossero, togliere le foglie esterne bruciate. Tagliarli in 4 spicchi.

Per la fonduta di pecorino:



Scaldare la panna e toglierla dal fuoco prima che raggiunga il bollore toglila dal fuoco; aggiungere il pecorino grattugiato e rimestare velocemente con una frusta. Prima che raffreddi completamente, mettere la fonduta in un biberon da cucina.

Terminate queste preparazioni, stendere i panetti in maniera uniforme, posizionare su ogni disco 6 o 7 spicchi di carciofi arrostiti, il fior di latte precedentemente tagliato ed un filo d’olio EVO. Infornare la pizza e una, volta cotta, aggiungere qualche fetta di pancetta infornata affettata. Procedere poi disegnando delle “righe” con la fonduta di pecorino e completare aggiungendo una leggera spolverata di prezzemolo disidratato e un filo d’olio EVO affumicato.