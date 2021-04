isola-dei-famosi,-maddaloni-vs-gilles-e-gascoigne

Spread the love

L’ex vincitore dell’Isola dei famosi Marco Maddaloni si è dichiarato molto critico nei confronti di Gilles Rocca e Paul Gascoigne; non condivide i loro atteggiamenti e il loro modo di fare nel reality show condotto da Ilary Blasi. Ai microfoni di RTL 102.5 lo sportivo ha detto che…

Marco Maddaloni non “perdona”. E barchetta due dei naufraghi di questa edizione dell’Isola dei famosi. La sportività per lui è una cosa sacra e il gioco non deve mai andare oltre la correttezza e il rispetto “dell’avversario“.

L’ex vincitore del reality show, allora condotto da Alessia Marcuzzi, intervistato da Rtl 102.5 ha posto l’attenzione e puntato il dito contro due naufraghi: Gilles Rocca e Paul Gascoigne.

Maddaloni critico con Gilles Roccca

A proposito del vincitore di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, il judoka ha detto di provare una profonda delusione per il suo atteggiamento, che purtroppo spesso e volentieri non è assolutamente condivisibile:

“Ultimamente mi sta scadendo un po’. Non so se sia la fame o altro. All’inizio mi era simpatico, però già gli atteggiamenti non mi piacevano troppo. Pensavo fosse un suo modo di fare”.

Rocca ha ricevuto pesanti critiche in diretta anche durante la puntata di lunedì 19 aprile 2021, con Tommaso Zorzi che lo ha accusato di essere di una “cattiveria sinistra”. Insomma, il naufrago non sta molto piacendo, vedremo alla prima nomination, semmai qualcuno dei suoi compagni di avventura vorrà mandarlo, se avrà il televoto dalla sua parte oppure no.

Maddalena vs Gascoigne: scostumato

Ma Maddaloni non ha puntato il dito solo contro Rocca. Lo sportivo non ha gradito assolutamente il comportamento dell’ex calciatore che in effetti sull’Isola dei famosi si sta dimostrando spesso e volentieri un po’ tanto volgare. Non capisce molto bene l’italiano, così dice, ma le parolacce le conosce e le dice benissimo e al momento “giusto“.

Ai microfoni dell’emittente radiofonica Marco ha raccontato che Gascoigne, durante la diretta tv, e più in particolar durante la nomination, che ha fatto contro Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha compiuto un gesto decisamente deprecabile.: “Nella mia edizione non ci sono mai stati atteggiamenti così scostumati. Paul a preso la foto di fare iba per pulirsi… Un bruttissimo gesto”

