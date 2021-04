“Isola dei famosi: Jedà “Sto inca**ato”

Jedà è il pacato fidanzato di Vera Gemma, diventando ormai come una guest star, una simpatica mascotte dello studio di Canale 5; dopo il rientro in gioco di Vera, i naufraghi non sono stati clementi con lei e, dopo diverse settimane di silenzio, il fidanzato dell’attrice non è più riuscito a contenersi. Scopriamo insieme il suo duro sfogo in studio contro gli altri concorrenti dell’isola dei famosi.

Jedà è il fidanzato 22enne dell’attrice Vera Gemma; una differenza d’età di 28 anni li divide, ma l’animo intrepido da Amazzone di Vera ha conquistato il giovane produttore musicale, annullando la distanza anagrafica che li divide.

In studio Jedà è un ospite fisso e, con il suo atteggiamento pacato e naturalmente simpatico, ha conquistato il pubblico e la conduttrice Ilary Blasi; nonostante sia un ragazzo molto quieto, nel corso della scorsa diretta, non ha apprezzato le parole degli altri naufraghi e, interpellato da Ilary Blasi, il giovane si è sfogato in maniera molto forte.

Il suo rapporto con Vera, del quale ha parlato in una recente intervista per Novella 2000, si divide tra Roma e Milano e, l’affetto che li lega è sincero e va preservato nonostante le malelingue.

Quello che ha detto in difesa di Vera sta facendo il giro del web.

Jedà difende Vera Gemma dalle accuse

Vera, non appena rientrata in gioco, ha subito attirato su di sé le ire e le insoddisfazioni degli altri naufraghi, diventando nuovamente l‘indesiderata numero 1; nel frattempo però il suo status è diventato ancor più altisonante e, dopo l’abbandono di Elisa Isoardi, dalle ceneri del trio delle Amazzoni, sono nate le Valchirie.

Miryea Stabile, Fariba Teherani, Vera e Beatrice Marchetti sono diventate un gruppo unito contro il resto dei concorrenti ma, nonostante tutto, Vera resta quella più attaccata.

Jedà però si è rivelato molto stanco di questo atteggiamento ed ha risposto:

"Come sto? Diciamo bene! Vera la vedo bene ma sono un po incaz***o per quello che ha detto prima Ubaldo e come si è comportato. Non puoi permetterti di parlare così ad una donna, ma qualsiasi donna. Ha dimostrato di essere egoista, un maleducato e un cafone. Tra l'altro poi hanno cercato di far passare Vera per una donna che non è. Quelli là, la maggior parte dei naufraghi, sono lupi travestiti da pecore, per me".

Un cambio di atteggiamento repentino che ha mostrato quanto, anche se all’apparenza dimostri di essere un ragazzo tranquillo, Jedà nasconde un fuoco della passione molto ardente per la sua Vera.